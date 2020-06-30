DÜZCE Akçakoca'da dalgıçlar salyangoz için dalıyor
Akçakoca'da dalgıçlar salyangoz için dalıyor DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dalgıçların denize dalarak topladığı salyangozlar tesislerde işlenerek Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.
30.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:30
Karadeniz'den çıkan salyangozların diğer denizlerden çıkanlara göre daha randımanlı ve lezzetli olduğunu ifade eden Karakaş, 'Karadeniz'in ürünü daha lezzetli olarak söyleniyor. Bununla beraber Karadeniz ürününe daha çok talep var. Kabuğunun incesi çöpe atılıyor ama irisini değerlendiriyorlar. Kendi kabuğu haricinde kapak denilen kısmı var onu kullanıyorlar. Tütsü, boya gibi ürünlerde kullanıyorlar. Büyük kabukları ise ahtapot avcılığında yuva olarak kullanılıyor. Bu şekilde salyangozun herşeyi değerlendiriliyorö diye konuştu. Yılda 500 ile 600 ton deniz salyangozu ihraç ettiklerini belirten Mustafa Karakaş, '12 ay boyunca serbest yapılabilen bir avcılık türüdür. Kışın çok soğuklarda olmuyor. Akçakoca'dan 500 ile 600 ton arası salyangoz çıkarılıyor. Buda çok ciddi bir rakamö dedi.
Salyangoz avcılığı yapan Hüseyin Cambaz ise ekmek parası kazanmak için salyangoz avladıklarını belirterek '10 metreye kadar dalıyoruz. Tek tek topluyoruz. Dışarıya ihraç oluyor. Ekmek paramızı çıkarıyoruzö diye konuştu.
Kaynak: DHA