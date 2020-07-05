DÜZCE Akçakoca'da sahiller doldu

Akçakoca'da sahiller dolduDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen Çuhallı Plajı vatandaşlarla doldu.

05.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:28
Akçakoca'da sahiller doldu
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen Çuhallı Plajı vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar denize girip, güneşlenmenin keyfini çıkardı. Koronavirüs salgınına rağmen Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde Çuhallı sahiline vatandaşlar akın etti. Yaklaşık 2 kilometrelik Çuhallı Plajı, çevre il ve ilçelerden gelenlerle dolarken, vatandaşlar denize girerek serinledi. Kumların üzerine uzananlar güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı kişiler koronavirüs nedeniyle tedirgin olmalarına rağmen serinlemek için denize girdiklerini belirtti. DÜZCE Akçakoca’da sahiller doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haber
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