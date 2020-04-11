Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DÜZCE Akçakoca'ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

Akçakoca'ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldıDÜZCE'nin Akçakoca ilçesine giriş ve çıkışlar hafta sonu sınırlandırılırken, sahil bandı da güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşların gezmesi yasaklandı.

11.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:55
Akçakoca 'ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine giriş ve çıkışlar hafta sonu sınırlandırılırken, sahil bandı da güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşların gezmesi yasaklandı.
Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle Akçakoca ilçesine giriş ve çıkışlar gece saat 00.00'dan itibaren sınırlandırdı. Ayrıca, sahil bandı da kapatıldı. Jandarma ve polis ekipleri D-655 Karayolu'nda denetimde bulunurken, çalışanların ve gıda ürünleri taşıyan araçların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkış yapanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı. Yanında evrak ve acil durumu olmayanlar geri çevrildi. DÜZCE Akçakoca’ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akçakoca, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› Güncel ››DÜZCE Akçakoca'ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Yasağı ihlal etti, 388 promil alkollü çıktı - Haber 17:02: Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri sürüyor - Haber 17:02: Elazığ'ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçeleriyle olan bağlantı yolları kapatıldı - Haber 17:02: Çarşamba Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardıma hazır - Haber 17:02: İslahiye'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekmek ihtiyacını karşılıyor - Haber 16:44: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber