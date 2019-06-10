DÜZCE Anahtar kapıda unutulunca evde mahsur kaldı

Anahtar kapıda unutulunca evde mahsur kaldı
DÜZCE'de, evde mahsur kaldığını söyleyen yaşlı kadın, balkondan çevredekilere seslenerek yardım istedi. İtfaiyeciler merdivenle balkona doğru yanaşırken, polis ise bu sırada anahtarın kapının dışında unutulduğunu belirledi. Düzce Rasim Betir
Paşa Bulvarı'nda 3 katlı evin 1'nci katında oturan B.Ü.(80) isimli kadın, balkondan sokaktan geçenlere seslenerek evde mahsur kaldığını, dışarı çıkamadığını söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi
İtfaiye Müdürlüğü ekibi itfaiye merdiveniyle yaşlı kadının bulunduğu balkona doğru yanaşırken, polis ise bu sırada anahtarın evin kapısının dışında unutulduğunu gördü. Çocuklarının kapıyı kilitledikten sonra üzerinde unuttuğu düşünülürken, polis kapıyı açarak anahtarı yaşlı kadına verdi.
Kaynak: DHA
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