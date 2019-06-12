DÜZCE Annelerinin evde bıraktığı çocukları polis kurtardı

Annelerinin evde bıraktığı çocukları polis kurtardı Düzce
'de, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğun balkona çıktığını düşme tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis
çocukları alarak emniyet müdürlüğüne götürürken, ailesine teslim etti.
Olay dün, Beyciler Mahallesi 1615 Sokak'ta meydana geldi. Anne M.S., çocukları H.S (10), K.S (5) ve M.S.?yi (3) eve kilitleyerek mobilya bakmak için evden çıktı. H.S. bir süre sonra kardeşlerini kontrol edemedi ve iki küçük çocuk 3 katlı binanın 3'üncü katındaki balkona çıkarak aşağı sarkmaya başladı. Çocukların düşme tehlikesi içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çocuklardan annelerinin evde olmadığını öğrendi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren polis, telefonla çocukların annesine ulaştı. Anne M.S. bir süre sonra geleceğini söyledi. Yaklaşık 1 saat boyunca annenin gelmesi beklenirken, anne gelmeyince çocuklar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çocuklar, emniyet müdürlüğüne gelen velilerine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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