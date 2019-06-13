13.06.2019 19:12
Haberler»Güncel » Haber

DÜZCE Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

Annesinin elini bırakınca vinç çarptıDÜZCE'de, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı.

Annesinin elini bırakınca vinç çarptı
DÜZCE'de, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı. Küçük kız yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gizem Su Karaca kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek isterken Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenen küçük kız yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DÜZCE Annesinin elini bırakınca vinç çarptı
Kaynak: DHA
Gizem Su, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:55 Karaman'da yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi
19:54 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "En etkili irşadımız; yaşantımızla örnek olmamızdır"
19:54 Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzaladı
19:54 Şanlıurfa'da "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı
19:53 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
19:52 Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
19:51 Kalın - TBMM'de görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi
19:51 Germencik'te minik öğrencilerin imza günü
19:51 El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
19:50 Ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
19:49 Gazişehir Gaziantep'te Sumudica dönemi
19:49 - Kıbrıs Adasında İlk Bir İlk- Kuzey ve Güney Kıbrıs Arasında Cinayet Zanlıları Takası
19:48 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
19:48 Şeref Has'ın vefatı