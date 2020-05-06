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DÜZCE Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyor

Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyorDÜZCE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Evde kal hareketsiz kalma' sloganıyla antrenörler sitelerde oturan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıyor.

06.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:54
Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyor
DÜZCE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Evde kal hareketsiz kalma' sloganıyla antrenörler sitelerde oturan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ?Evde kal hareketsiz kalma? sloganıyla evlerinde kalan vatandaşlara spor yaptırmaya başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörler sitelere giderek balkonlara davet ettikleri vatandaşlara spor hareketleri yaptırıyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yardımcısı Gülay Ercan yaptığı açıklamada 'Ülkemizin geçirdiği bu süreçte bizde elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sitelerde antrenörlerimiz dönüşümlü olarak dolaşacak. Vatandaşlarımıza balkonlarından spor yaptıracaklar. Umarım vatandaşlarımız hem eğlenirler hem de spor yaparak zinde kalırlar.' dedi. Yaklaşık 2 aydır evden çıkmadığını söyleyen site sakini Şeyda Abay ise, 'Şu günlerde hep evdeyiz ve hareketsiz kaldık. Bu uygulamayı gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 aydır mecbur sebeplerden evdeyiz. Ama bu etkinliklere katılarak evde kaldığımız süreci daha güzel hale getiriyoruz.' diye konuştu. DÜZCE Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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