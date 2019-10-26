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Düzce araç bariyerlere çarptı 4 yaralı

Araç bariyerlere çarptı: 4 yaralıDÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

26.10.2019 00:05
Araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
DÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Serhat Şahin idaresindeki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada araçta bulunan Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık olan Serhan Enes Şahin yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce araç bariyerlere çarptı 4 yaralı

D-100 Karayolu, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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