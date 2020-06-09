DÜZCE Ayakkabısına sakladığı uyuşturucu ele geçirildi

Ayakkabısına sakladığı uyuşturucu ele geçirildiDÜZCE'de, ayakkabısının tabanının içerisine uyuşturucu koyan kişi narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu yakalandı.

09.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:33
Ayakkabısına sakladığı uyuşturucu ele geçirildi
DÜZCE'de, ayakkabısının tabanının içerisine uyuşturucu koyan kişi narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu yakalandı. 25 gram bonzai ele geçirilirken, F.K. gözaltına alındı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu. Araçta bulunan kişiler üzerinde arama yapıldı. Bu sırada dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine F.K.?nın ayakkabısı çıkartıldı. F.K.?nın ayakkabısının tabanının içerisine sakladığı 25 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma, F.K.?yı gözaltına alırken, soruşturma başlattı. DÜZCE Ayakkabısına sakladığı uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Düzce, Güncel, Haber

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