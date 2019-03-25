Düzce Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı

Düzce
'de, İdris Özcan kontrolünü kaybettiği otomobil ile refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araçtan fırlayan İdris Özcan yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu
Soğancı mevkiinde meydana geldi. İdris Özcan idaresindeki 81 AAL 363 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. İdris Özcan çarpmanın etkisiyle araçtan yola fırladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan İdris Özcan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
D-100 Karayolu, Düzce, Güncel
Kaynak: DHA