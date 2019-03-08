Düzce Bakan Soylu İha'lara Öyle Bir Yazılım Yapıyoruz Ki, Kafalarını Çıkaramayacaklar

Bakan Soylu: İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, kafalarını çıkaramayacaklar (2)
"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYORUZ" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, seçim otobüsüyle Düzce
'ye geldi. Bakan Soylu seçim otobüsünden vatandaşları selamlarken, çocuklara satranç takımı ve oyuncak dağıttı. Daha sonra Düzce Belediye Meydanı'nda halka hitap eden Soylu, "Başı açığı ve kapalısı da bugün meclise giriyor, yaptıkları bütün tezgahlara rağmen ülke birlik içerisinde. Cumhuriyetimiz, ülkemiz güçlendi. Yıllarca milletimizde bir annenin iki kızını birbirinden ayırıp ülkemizin insanlarını ötekileştirmekten başka bir şey yapmadılar. CHP
'nin bayrağı altında bunu yaptılar hep. Ufka hiç baktırmadılar ve baktırmak istemediler. Dünyanın en büyük havalimanına karşı çıktılar, yaptık. Şimdi terörün kökünü kazıyoruz, kimseye ihtiyacımız yok." dedi.
Bakan Soylu terör örgütlerinin ve çetelerin ayağına bastıklarını belirterek, " Türkiye
'nin ekonomik olarak yapılan saldırıların tamamına yanıt verebileceği, koşar adımlarla gidebileceği, yerli ve milli üretimin artacağı ve terörü tamamen kazıp atacağımız tam 4,5 yılımız var. Tayyip Erdoğan
'ın ayağına 4,5 yıl daha topu verin de Kılıçdaroğlu
'nun kalesinin 90'ına topu çaksın. Bunlara fırsat vermeyelim. DEAŞ, PKK
, FETÖ, uyuşturucu, organize suç çetelerinin hepsinin ayağına basıyoruz. Bunların karşısında bizi güçsüz bırakmayın. Bizim boynumuzun önünü Kandil
'in önünde eğik bırakmayın." diye konuştu.
Süleyman Soylu, Düzce, Güncel
Kaynak: DHA