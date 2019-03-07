Düzce Bakan Turhan: 2020'de 5g'yi Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız

Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (3)
KANDİL SİMİDİ DAĞITTI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Düzce
Cedidiye Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili
programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Turhan, gittiği bir masada sigara içen gençleri görünce önce sigara içmemeleri konusunda uyardı, ardından masalarında bulunan sigara paketini alarak cebine koydu. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Turhan, kandil simidi dağıttı.
Regaib Kandili, Düzce, Güncel
Kaynak: DHA