DÜZCE BALATALARI TUTUŞAN OTOMOBİL YANDI

Düzce'de, balataları tutuşan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay sabah saatlerinde, D-655 Karayolu Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan Emir Kaçakoğlu idaresindeki 16 P 4282 plakalı otomobilin balataları tutuştu. Durumu fark eden Kaçakoğlu, aracı durdurarak otomobilden indi. Yangını görüp duran diğer sürücüler, alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. Ancak alevler bir anda tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden geçerken yangını gören ve müdahale eden bir sürücü, Yangını gördük ve indik. Yangın tüpleri ile müdahale ettik. Ancak söndüremedik. İtfaiye geldi söndürdü dedi.

Kaynak: DHA