Düzce Balıkçıların Ağına 18. Yüzyıla Ait Çapa Takıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 13:04



29 Kasım 2018 Perşembe 13:04

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avına çıkan balıkçının ağına 2,5 metre uzunluğunda olan ve 18. yüzyılda Osmanlı savaş ya da ticaret gemilerine ait olduğu tahmin edilen çapa takıldı. Tarihi çapa incelenmek ve korumaya alınmak üzere Konuralp Müzesi'ne götürüldü.Akçakoca'da hamsi avı için denize açılan balıkçının ağına 18. yüzyıla ait olduğu düşünülen ve genel olarak savaş ya da ticaret gemilerinde kullanılan çapa takıldı. Akçakoca balıkçı barınağına çıkarılan çapa Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından alınarak Konuralp Müzesi'nin bahçesine getirildi. Çapa burada Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ve Arkeoloji Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından incelenerek, koruma altına alınacak.Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Bilir çapanın 18. ya da 19. yüzyıla ait olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, Akçakoca'da balıkçıların ağlarına takılmış. Bizim araştırma alanımız su altı olduğu için son derece kıymetli bir buluntu oldu. 18. ya da 19. yüzyıla ait bir çapa ve esas önemi ise üzerinde taşıdığı ahşap. Bu bizim için oldukça önemli, denizlerde özellikle ahşap yiyen bir kurt yüzünden ahşap ve organik malzemeler günümüze ulaşamamaktadır. Ancak bu çapada ahşap mevcut ve çok önemli bir bulgu olduğuna işaret ediyor. Bununla ilgili olarak restorasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ahşap kısmı en sağlam ve bozulmadan muhafaza edebilmek için gerekli laboratuvar çalışmalarını ve analizleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında karbon-14 adı verilen yöntemler ile çapanın kesin tarihini tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdüreceğiz dedi.TİCARET GEMİSİ YA DA OSMANLI-RUS SAVAŞINDAN KALMA OLABİLİRBilir, çapanın ticaret gemisi ya da Osmanlı-Rus savaşında batan bir gemiye ait olabileceği üzerinde durulduğunu belirterek, 18. ve 19. yüzyılı düşündüğümüzde bu çapaların boyutu itibarıyla 2,5 metrelik bir çapa, bunun bir kalyona ait olabileceğini düşünüyoruz. ya da bir ticaret gemisi de olabilir veya Osmanlı-Rus savaşı ile birlikte batmış bir batığa da ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Buna yönelik su altı çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz diye konuştu.BULUNDUĞU ALANDA DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEKBilir, çapanın araştırmalara ışık tutacak bir bulgu olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştuMuhakkak bir yaşanmışlığı söz konusu bu da bizi son derece heyecanlandırıyor. Bu denli korunan bir çapanın da Düzce'nin karasularında tespit edilmiş olması bizim için son derece heyecan verici. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar içinde bir umut ışığı bizim için. Buna yönelik de kurmuş olduğumuz su altı araştırma merkezinde bu tür araştırmalara ağırlık veriyoruz. Gemisi ile ilgili olarak herhangi bir batığa mı ait Yoksa çapa münferit bir malzememi bunu tespit etmek için bulunduğu noktada dalışlar gerçekleştireceğiz