Haberler » Güncel » Düzce bankayı soymaya çalıştı - Haber

Düzce bankayı soymaya çalıştı

Bankayı soymaya çalıştıDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, şizofreni tedvisi gördüğü iddia edilen kişi, elinde bıçakla girdiği banka şubesini soymaya çalıştı.

03.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:15
Bankayı soymaya çalıştı
'nin ilçesinde, şizofreni tedvisi gördüğü iddia edilen kişi, elinde bıçakla girdiği banka şubesini soymaya çalıştı. Bankanın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen F.S. (35), gözaltına alındı.
Olay öğle saatlerinde Akçakoca'daki banka şubesinde meydana geldi. F.S., elinde bıçakla bankaya girerek, banko görevlilerinden tüm paraları vermelerini istedi. Banka şubesinin güvenlik görevlisi, soygun girişimini fark ederek elinde bıçak olan F.S.?yi etkisiz hale getirdi. verilmesi üzerine gelen polis, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen F.S.?yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce bankayı soymaya çalıştı

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08   Fethiye'de kaçak göçmen faciası: 8 ölü, 7 kayıp - Haber
16:08   Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - Haber
16:04   Başkan Koca'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret - Haber
16:04   İhlas Kolejinde Bahçelievler'in tarihi anlatıldı - Haber
16:03   90 bin askerin kardan heykelleri tamamlandı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 16:10:57