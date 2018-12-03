Düzce Barosunda Cmk Uygulamaları Anlatıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:10



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:10

DÜZCE(İHA) – Düzce Barosu tarafından düzenlenen seminerde Düzce ve Bolu illerinden katılan avukatlara Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili bilgiler verildi.Düzce Barosu eğitim seminerleri devam ediyor. Düzce Barosu yeni hizmet binasında Düzce Barosu tarafından düzenlenen CMK uygulamaları semineri yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Seminere Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ile TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Turgay Demirci katıldı.Seminere Düzce ve Bolu Barosu mensubu pek çok avukatın yanında emniyet ve jandarma mensuplarının da geniş katılımı oldu. Seminer sonunda katılımcılara plaket sunan Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay yaptığı açıklamada yeni dönemin bu ilk eğitim çalışmamıza bu derece yüksek katılım sağlanması kendilerini sevindirdiği gibi doğru yolda olduklarının da en büyük işareti olduğu ifade ederek, tüm katılımcılara seminere verdikleri destek için teşekkürlerini sundu. - DÜZCE