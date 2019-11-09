Haberler » Güncel » Düzce başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Haber

Düzce başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardıDüzce'de mezarlığının demir kapısındaki boşluktan geçmek isterken başı sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

09.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:31
Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
'de mezarlığının demir kapısındaki boşluktan geçmek isterken başı sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay dün akşam saatlerinde, Düzce Yenitaşköprü Köyü mezarlığında meydana geldi. Mezarlığın demir kapısının arasındaki boşluktan geçmeye çalışan sokak köpeğinin başı sıkıştı. Mezarlığın önünden geçerken köpeğin inlemelerini duyanlar, başı sıkışan köpeği görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi demir kesmek için kullanılan makinelerle köpeği kurtarmaya çalıştı. ekiplerinin çalışması sırasında köpek hırçınlaşınca zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi sonrası başı kapıdan kurtulan köpek, mezarlık içerisinde karanlıkta kayboldu.
Düzce başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:50 312 Yıllık Gelenek Sivasitti Hatun Caminde Devam Ediyor
10:50 FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor
10:55 Ordu'da santralde patlama: 4 yaralı
10:54 Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için çalışıyor
10:54 Edirne'de asayiş
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
09:46 Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 10:55:34