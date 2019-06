DÜZCE Bayram tatilcileri için melek ve şeytan oldular

Kaynak: DHA

Bayram tatilcileri için melek ve şeytan oldular Düzce 'de amatör tiyatrocu olan iki genç, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte melek ve şeytan kılığına girerek sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı. Melek, 'Şeytana uyma gaza basma', şeytan ise, 'Bana kurban lazım bas gaza' yazılı dövizler taşıdı.Düzce'de amatör tiyatrocu olan İsa Gülaçtı ve Şevvalnur Him, 9 günlük bayram tatili için yola çıkanların trafik kurallarına uyması için D-100 Karayolu üzerinde farkındalık çalışması yaptı. İki genç, sürücülerin trafik kurallarına uymaları için melek ve şeytan kılığında girdi. Melek kılığına giren Şevvalnur Him, 'Şeytana uyma gaza basma', şeytan kılığına giren İsa Gülaçtı ise, 'Bana kurban lazım bas gaza' yazılı dövizler taşıdı. D-100 Karayolu'nda kırmızı ışıkta duran araçların arasına giren tiyatrocu gençler, sürücülere dövizleri göstererek yavaş ve dikkatli gitmeleri için uyarıda bulundu.Şeytan kılığında olan İsa Gülaçtı, trafik kurallarına dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, 'Bayramda trafik kazalarının engellenmesi için dikkat çekmeye çalıştık. Bir çalışma yaptık, mübarek ayda hem melek hem şeytan olarak bir figür denedik. Umarım bu uyarılarımızı dikkate alırlar ve trafik kurallarına uyarlar. Sevdiklerine kavuşmak istiyorlarsa dikkatli olsunlar. Çünkü bayramlar senede 2 defa olan bir şey. O yüzden hayatımızın, geçen vaktimizin kıymetini bilmemiz lazım. Trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım yeter dedi.Melek kılığındaki Şevvalnur Him ise sürücülerin hızlı gitmeleri durumunda gidecekleri yere en fazla yarım saat farkla ulaşacaklarını vurgulayarak, 'Bayram yaklaşıyor ve insanlar sevdiklerine çabucak kavuşmak için gaza basmak istiyorlar. Gaza basarlarsa en fazla yarım saat erken giderler. Gaza çok basmasınlar. İnsanları çok seviyorum.ö diye konuştu.