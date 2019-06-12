Düzce, bayram tatilinde 40 bin kişiyi ağırladı

İstanbul
ve Ankara
'ya yakın olması dolayısıyla "Yakın Karadeniz
" olarak adlandırılan Düzce
'yi Ramazan Bayramı
tatili süresince yerli ve yabancı, 40 bin 541 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce'de Ramazan Bayramı tatili süresince il genelinde 5 bin 632 turistin konakladığı ifade edilirken, adrenalin sporu olarak bilinen rafting yapan ziyaretçi sayısının ise 4 bin 350 olduğu aktarıldı.
Göçmen kuşların uğrak yeri olan kuş cenneti Efteni Gölü'nü 8 bin 423 kişinin ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şelaleleri ile göz dolduran ilimizde özellikle Aktaş, Güzeldere
, Samandere ve Aydınpınar şelaleleri yine ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Tatil süresince 600 kişi Aktaş Şelalesi'ni, 8 bin 423 kişi Güzeldere Şelalesi'ni, 4 bin 807 kişi Samandere Şelalesi'ni ve 2 bin 256 kişi Aydınpınar Şelalesi'ni ziyaret etti. Batı Karadeniz
'in tek antik tiyatrosu, atlı kapı, Konuralp
Müze'sini 650 kişi ziyaret etmiştir."
Kaynak: AA
Ankara
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