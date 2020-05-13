DÜZCE Bayramlık kıyafetler polislerden

Bayramlık kıyafetler polislerdenDÜZCE İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, Engelliler Haftası nedeniyle özel eğitim gören çocuk ile kardeşlerine polis kıyafeti, ayakkabı ve oyuncaklar hediye etti.

13.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:26

Bayramlık kıyafetler polislerden

DÜZCE İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, Engelliler Haftası nedeniyle özel eğitim gören çocuk ile kardeşlerine polis kıyafeti, ayakkabı ve oyuncaklar hediye etti.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan ve polisler, özel eğitim gören Muhammet Karadeniz'i evinde ziyaret etti. Ali Kaplan, Muhammet Kaplan ile 2 kardeşine bayram hediyesi olarak polis kıyafetleri, ayakkabı ve oyuncaklar hediye etti. Ayrıca aileye maskeler veren Mehmet Ali Kaplan, koronavirüs salgını nedeniyle belirlenen kurallara uyulmasını istedi.

Ayşe Karadeniz, "Çocuklarım polis kıyafeti çok istediler, oyuncak çok istediler. Polislerimiz getirdi, Allah razı olsun. 3 çocuğum var. 1 tanesi özel eğitim alıyor. Polislerimiz diğerlerini de kırmadı" dedi.

DÜZCE Bayramlık kıyafetler polislerden

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Ali Kaplan, Ali Kaplan, Düzce, Polis, Güncel, Haber

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