Haberler » Güncel » Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

10.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:16Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın
Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi alan Özlü, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" ve Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" adlı fotoğraflarını oyladı.
Özlü, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Özlü, "Fotoğrafların her biri kendi dalında çok özel fotoğraflar." dedi.
Özlü, Anadolu Ajansının geçmişten bugüne yaşanılan hadiseleri bir kitapçık halinde bastırdığını belirterek, "Bunları ben de geçmişte dikkatlice incelediğimi hatırlıyorum. Tabii profesyonel bir kuruluş, 1920'den beri Türkiye'nin milli kuruluşu. Fotoğraflar çok güzel." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:02 Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (3) - Haber
16:02 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5 - Haber
16:02 Denizli-polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi - Haber
15:57 "Mazlumların çığlığı olacağız" - Haber
15:57 Kadastro mühendislere bilgilendirme yaptı - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
10.12.2019 16:08:25