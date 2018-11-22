Düzce Belediyesi 7 Engelliyi Stajyer Olarak Aldı

Düzce
Belediyesi hafif mental engelli 7 bireyi bünyesine kattı.
Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim alan 7 öğrenci, stajyer olarak Düzce Belediyesi'nde işe başladı.
İlk olarak Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezar
Cebar'ı makamında ziyaret eden engelli bireyler, başkan yardımcısına ahşaptan yaptıkları tabloları hediye etti.
Öğrencilere teşekkür eden Başkan Yardımcısı Cebar, engellilerin artık hayatın her alanına kazandırıldığını söyledi.
Kusursuz Kafe çalışmasıyla engelli bireylere verdikleri değeri bir nebze olsun gösterdiklerini ifade eden Cebar, şöyle konuştu:
"Biz bir kamu kurumu olarak tüm vatandaşlarımızın eşit şartları hak ettiğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda da bu konu gündeme geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Çünkü her zaman ne diyoruz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla bir arada yaşamayı birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz. Bu anlamda onların da meslek öğrenmeye ve aktif iş yaşamında yer almaya hakkı var. Bizlerden hiçbir farkları yok. Engelli bireylerimizin her zaman yanındayız."
Cebar ayrıca, iş birliği için destek olan okul müdürü ve yöneticilere de teşekkür etti.
Sezar,Düzce
22 Kasım 2018 Perşembe 16:06