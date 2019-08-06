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Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk meclis toplantısı yapıldı

Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda bir araya geldi.

06.08.2019 15:00 Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk meclis toplantısı yapıldı
Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda bir araya geldi. Toplantıda belediye birimlerinde yapılan değişikliklere ilişkin meclis üyelerine bilgi verildi.

Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında Merkez Hizmet Binası meclis salonunda yapıldı. Belediye müdürlüklerinde yapılan değişikliklere ilişkin meclis üyelerine bilgi aktarılması ile başlanan toplantı norm kadro uygulamaları ve çalışma yönetmeliği düzenlenmesi ile devam etti. Toplantı bütçe aktarım, itirazlar, ticaret ve imar planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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