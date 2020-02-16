Haberler » Güncel » Düzce Belediyesi, Bahçeşehir'de merdivenleri onardı - Haber

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir'de merdivenleri onardı

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmaları mesai gözetmeksizin sürdürüyor.

16.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:36Düzce Belediyesi, Bahçeşehir'de merdivenleri onardı
Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmaları mesai gözetmeksizin sürdürüyor. Ekipler bölgesinde tahrip olan yaya merdivenlerini onararak vatandaşların kullanımına açtı.

1999 yılında meydana gelen 2 ayrı deprem sonrasında oluşturulan Kalıcı Konutlar, Düzce Belediye meclisinin geçtiğimiz aylarda aldığı karar sonrasında Bahçeşehir ismini aldı. İsim değişikliğinin yapıldığı bölgede düzenleme ve tahrip olan alanların düzenlenme çalışmaları da ekipler tarafından mesai gözetmeksizin yapılmaya devam ediyor. Güzelbahçe Mahallesi'nde bulunan merdivenin tahrip olduğunu gören Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarına hemen başladı. Yapılan çalışmanın ardından tahrip olan merdivenler yenilenerek vatandaşların kullanımına açıldı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 19:35:30