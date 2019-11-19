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Düzce Belediyesi çekiliş düzenledi

Düzce Belediyesi Düzcespor'un son iki maçta kazandığı galibiyet ve 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyişine kayıtsız kalmadı.

19.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:42Düzce Belediyesi çekiliş düzenledi
Düzce Belediyesi Düzcespor'un son iki maçta kazandığı galibiyet ve 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyişine kayıtsız kalmadı.

Düzcespor'un küllerinden doğduğu ve son iki maçta kazandığı 3 puan ile Düzcelileri de gururlandırmasına Düzce Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Düzcespor taraftarlarına ve her yaştan Düzceliye seslenen Düzce Belediyesi sosyal medyadan yaptığı duyuru ile bir çekiliş düzenledi. Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından yapılan duyuruda Düzcespor'un videosunu paylaşan Düzce Belediyesi "En iyisi için hep birlikte... Paylaşım yapan, Düzcespor forması ile resim çekip atan, beğeni yapan 3 kişiye futbolcularımızın imzalı formasını hediye ediyoruz. Çekiliş sonuçları hafta başında sizlerle" şeklinde paylaşım yaptı. - DÜZCE

Spor

Kaynak: İHA

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