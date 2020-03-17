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Düzce Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Korona Virüs salgınına karşı tedbirleri en üst seviyede uygulamaya devam ediyor.

17.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:23
Düzce Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Korona Virüs salgınına karşı tedbirleri en üst seviyede uygulamaya devam ediyor. Vatandaşların temas riski yüksek noktalarda ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmaları sürdürüldü.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumluluğu altındaki spor salonlarında ilaçlama çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan genelge kapsamında toplu spor alanları, eğlence mekanlarının kapatılması ile temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı. Aziziye mahallesinde bulunan kapalı güreş salonunu ilaçlayan ekipler, dezenfekte çalışmalarının düzenli şekilde devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca Şehirler Arası Otobüs Terminali yolcu ve otobüs bekleme alanlarında çok sayıda temizlik personeli görevlendirilerek temizlik çalışması yaptı. Ortak kullanım alanlarını dezenfekte malzemeleri ile temizleyen personel çalışmalarına belirlenen program çerçevesinde devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce Belediyesi, Güncel

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