Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce Belediyesi esnafa olan borcunu ödemeye başladı

DÜZCE (İHA) – Şehir genelinde korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini arttırarak sürdüren Düzce Belediyesi, zor durumda olan ve belediyeden alacağı bulunan esnafı da unutmayarak önemli bir adım attı.

14.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:52
Düzce Belediyesi esnafa olan borcunu ödemeye başladı
DÜZCE (İHA) – Şehir genelinde korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini arttırarak sürdüren Düzce Belediyesi, zor durumda olan ve belediyeden alacağı bulunan esnafı da unutmayarak önemli bir adım attı.

Korona virüs sebebiyle dünyanın büyük bir kısmında olduğu gibi Düzce'de yaşamın olumsuz etkilenmesinden dolayı ekonomik sorun yaşayabilecek halka çeşitli yollarla destek sağlayan Düzce Belediyesi, hizmet alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnafın alacaklarını da kısa süre içerisinde ödeme kararı aldı.Konu ile ilgili bir açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü " Ülkemiz genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında belediyemize iş yapan esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için alacakları ödenmektedir. Geçtiğimiz hafta 1.000 TL' ye kadar alacağı olan tüm esnafın ödemeleri yapılmıştır. 10.000 TL' ye kadar alacağı olan esnaf ve firmaların ödemeleri de devam etmektedir. Düzce Belediyesi olarak bu zor günlerde halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Söz konusu ödemeler için alacaklı esnaf ve firmaların Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmalarını rica ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› Güncel ››Düzce Belediyesi esnafa olan borcunu ödemeye başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:35: Çözüm merkezi günde Bin 500 telefona cevap veriyor - Haber 15:34: Avrasya Ekonomik Birliği liderler zirvesi Kovid-19 gündemiyle toplandı - Haber 15:34: Niğde polisinden drone ile 'koronavirüs' denetimi - Haber 15:34: ŞANLIURFA-Siverek'te, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 15:34: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler