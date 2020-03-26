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Düzce Belediyesi esnek çalışma modeline geçti

DÜZCE(İHA) – 'Düzce Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma modeline geçti.

26.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:37
Düzce Belediyesi esnek çalışma modeline geçti
DÜZCE(İHA) – 'Düzce Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma modeline geçti.

Cumhurbaşkanlığın 22 Mart 2020 tarihli 2020/4 sayılı genelgesine istinaden Covid -19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma yöntemleri uygulanma kararının alınmasının ardından Düzce Belediyesi dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma modeline geçti. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada: ' Birim müdürleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması kaydıyla, dönüşümlü çalışma sisteminin uygulanması, dönüşümlü çalışacak personelin çalışma çizelgesinin haftalık olacak şekilde düzenlenerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. Daha önce Covid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılamaya devam edilecektir. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır. Bu genelge kapsamında dönüşümlü çalışma, esnek çalışma ve idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaktır" denildi. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Koronavirüs, 22 Mart, Güncel

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