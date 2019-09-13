Haberler » Güncel » Haber

Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan levha ve dubalar kaldırıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin önüne izinsiz bırakılan, yaya yollarını işgal edip, görsel kirlilik oluşturan tabela ve dubalar için çalışma yaptı.

13.09.2019 13:37Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan levha ve dubalar kaldırıldı
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin önüne izinsiz bırakılan, yaya yollarını işgal edip, görsel kirlilik oluşturan tabela ve dubalar için çalışma yaptı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, tespit edilen cadde ve sokaklardaki yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kaldırım ve yol işgaline sebep olan esnafa uyarıda bulunularak yol ve kaldırım işgali yapan dubaları kaldırıyor.

"Esnaf bize destek olsun"

Kaldırım işgalleri konusunda esnaflarımızın da daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri; "Esnaflarımızın ürün satmak amacıyla yada reklam için koydukları duba ve tabelalar vatandaşlarımızın yürüme alanlarını daraltmakta, hem de engelli vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatmaktadır. Esnafımızdan bu konuda bize destek olmasını bekliyoruz" dedi. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50 Özel harekat polislerinden kaçak akaryakıt operasyonu
16:49 Görevini Mehmet Büyükekşi'ye devreden Adil Sani Konukoğlu Açıklaması
16:48 Pendik'te beyzbol sopalı kavga... kayınpederinin dudağını kopardı
16:48 Su kuyusunda düşen yaşlı adam öldü
16:48 Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor
16:48 Tatar: "Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin fiili garantisi ile Doğu Akdeniz'deki haklarından...
16:47 Kıyıya vuran yaralı akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler