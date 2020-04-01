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Düzce Belediyesi maske üretimine başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretimine başladı.

01.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:10
Düzce Belediyesi maske üretimine başladı
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretimine başladı.

Dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından önleyici tedbirler kapsamında çalışma içine giren Düzce Belediyesi, maske üretiminde de bir çalışmaya imza attı. Bugüne kadar verdiği meslek eğitimleriyle yüzlerce kişiye iş ve AŞ kapılarını arayan Düzce Meslek Edindirme Kursları (BELMEK ), koronavirüs nedeniyle belediye personellerinin maske ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

BELMEK, tüm belediye personelinin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü olarak yıkanıp tekrar kullanılabilen ağız maskesi üretti. Anti bakteriyel kumaşlardan yapılan maskeler sterilize edildikten sonra kullanıma hazır hale getirilerek paketlendi.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), tarafından üretilen maskeler koronavirüs salgınına karşı öncelikli olarak sahada çalışan Düzce Belediyesi personellerine dağıtılmaya başlandı. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Türkiye, Düzce, Güncel
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