14.06.2019 12:15
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Düzce Belediyesi mühürledi

Düzce Belediyesi mühürledi

Düzce Belediyesi kamuoyunda tepkilere yol açan AVM zemin katında sundurma ve kafeterya yapım çalışması hakkında inceleme başlattı.

Düzce Belediyesi kamuoyunda tepkilere yol açan AVM zemin katında sundurma ve kafeterya yapım çalışması hakkında inceleme başlattı.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı ekipler gerek basın gündemi gerekse vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler nedeniyle kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin zemin katındaki çalışmalara ilişkin yakın takip başlattı. Belli bir plan çerçevesinde yerleşime sahip olan ve giriş, 1., 2. katlarda giyim mağazaları, en üst katında ise yeme-içme mekanlarının olduğu alışveriş merkezinde haksız rekabetin ortaya çıktığından şikayet eden vatandaşa İmar ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden anında karşılık geldi.

Şikayete konu olan yapıyı inceleyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yapı ruhsat ve planlarına uyumsuzluk tespit ederek ilgili yerle ilgili yasal işlem başlatılmasını talep etti. Zabıta memurları alışveriş merkezi etrafında yapılan sundurma nedeniyle yaya yolunun işgal edildiğini gerekçe göstererek yapım çalışmaları devam eden mekana mühür vurdu. Ekipler açıklamasında izne tabi olmaksızın yapılan sundurma çalışması hakkında detaylı inceleme yapılarak nihai kararın verileceği belirtti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Zabıta, Düzce Belediyesi, Güncel

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