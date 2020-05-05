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Düzce Belediyesi'nden, kamyoncu esnafına maske desteği

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin Maske Dikim Atölyesi'nde üretilen maskeler vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi'nden, kamyoncu esnafına maske desteği
05.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:36
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin Maske Dikim Atölyesi'nde üretilen maskeler vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Üretilen maskeler Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli tarafından Düzce Kamyoncular Kooperatifi'ne teslim edilerek, şoförlerin maske sıkıntısı giderildi.

Düzce Belediyesi, Düzce'de vatandaşların maske ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür Merkezinde oluşturulan Maske Dikim Atölyesinde gönüllüler tarafından üretilen maske üretimi yapılırken, bir yandan da vatandaşlara dağıtımı devam ediyor. Bu kapsamda üretilen maskeler vatandaşlara ulaştırılması için muhtarlara dağıtılırken, bir yandan da Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli tarafından kuruluşlara dağıtılıyor. Düzce Kamyoncular Kooperatifi'ne maskeler de teslim edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, "Düzce Belediye Başkan Yardımcımız sayın Hüdaver Gösterişli'ye teşekkür ediyorum. Maske Dikim Atölyesi'nde üretilen maskeleri bugün burada şoför arkadaşlarımıza temin ettiler. Arkadaşlarımızın tek sıkıntısı maskeydi. Bu sıkıntıda Belediyemiz tarafından giderildi. Her türlü önlemi alarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Haber

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