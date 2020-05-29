Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı

DÜZCE (İHA) – Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla çalışmalara başlayan Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yapılan törenle dağıttı.

Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı
29.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:21
DÜZCE (İHA) – Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla çalışmalara başlayan Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yapılan törenle dağıttı. Üretim yapan sanayicilere maske dağıtımı yapıldı.

Dünya da ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla kollarını sıvayan ve maske üretimi yapan Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan işbirliği çerçevesinde sanayici oda üyelerine 41 bin maske dağıttı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan maske dağıtımına Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı üretim yapan sanayiciler ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin katıldı. Yapılan maske dağıtımında 41 bin maske sanayicilere dağıtılırken 61 bin maske dağıtımı daha yapılacak.

Maske dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bütün firmalarımıza maske dağıtılacak. İsteyen firmalarımızda maskelerini Kültür Müdürlüğümüzden temin edebilirler. Amacımız, pandemi sürecinde çalışan, üreten insanlarımızla birlikte vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayarak korona virüsten korunmalarına yardımcı olmaktır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Türkiye, Düzce, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Haberler››Güncel››Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda... - Haber 18:17: Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı - Haber 18:17: MHP Lideri Bahçeli'den "Fetih" mesajı - Haber 18:17: MHP Lideri Bahçeli'den "Fetih" mesajı - Haber 18:13: RTÜK'ten, sahte sağlık ürünü pazarlayan kanallara ceza - Haber 17:19: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri - Haber 17:08: Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi