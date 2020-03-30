Düzce Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında sürdürdüğü temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmuyor.Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, kırsal alanlara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için çalışmalara hız verildi. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın bu durumdan etkilenmemeleri için ekiplerimiz, sokak hayvanlarını aralıksız beslemeye devam edecek fakat bizler vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Evlerinin önlerine belli aralıklarla mama ve su koyabilir, can dostlarımıza can olabilirler. Bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA