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Düzce Belediyesi, vatandaşların yanında

19 Virüsü sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları ile Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

09.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:08
Düzce Belediyesi, vatandaşların yanında
19 Virüsü sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları ile Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekiple vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda Düzce Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak ihtiyaçlarına göre hizmetleri onlara sunuyor. Aynı zamanda ekipler, " Evde Bakım Hizmetleri" kapsamında kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik her gün sıcak yemek desteğine devam ediyor.

Düzce Belediyesi başlattıkları çalışma ile korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ekipler tarafından aranarak Başkan Dr. Faruk Özlü'nün selamları iletiliyor, durumları hakkında bilgi alınıyor ve tedbirler konusunda hatırlatmalar yapılıyor. Moral desteği sağlanıyor.

Düzce 'de yaşayan yaklaşık 8 bin 65 yaş ve üstü vatandaşa yönelik çalışmada Düzce Belediyesi çalışanları, vatandaşların iletmek istedikleri konuları tek tek not alarak, ihtiyaç durumunda ulaşabilecekleri telefon numaraları hakkında bilgiler veriyor.

Moral desteği çok önemli

İhtiyaçları belirlenen 65 yaş ve üstü vatandaşların istedikleri yardımın anında ulaştırıldığını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan virüs için Düzce Belediyesi olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Korona virüs ile mücadele döneminde oluşabilecek mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmalarımız sürüyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından harekete geçmiştik. Şimdi de 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tek tek arayarak halini hatırını sormak, uyulması gereken kuralları hatırlatmak ve bir telefon kadar yakın olduğumuzu bildirmek üzere bir çalışma başlattık. Onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İhtiyaçlarını belirlediğimiz vatandaşlarımıza istedikleri yardımı anında ulaştırıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında 20 yaş altı gençlerimize ve çocuklarımıza da ulaşacağız, Düzce de aranmadık tek bir vatandaşımız kalmayacak. Gün birlik, beraberlik günüdür. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız. Bu süreci önlemlerimizi hiç ihmal etmeden, dayanışmayla ve moralimizi yüksek tutarak geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerden istediğim devletimizin önlem amaçlı aldığı kurallara uymanız ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamanızdır. Herkese sağlık dolu günler dilerim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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