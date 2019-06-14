14.06.2019 14:13
Haberler»Güncel » Haber

Düzce Belediyesi zarar eden et kombinesini özelleştirdi

Düzce Belediyesi zarar eden et kombinesini özelleştirdi

Düzce Belediyesi geçtiğimiz günlerde denetim konusunda eksiklerin olduğu ve yıllık yaklaşık 800 bin TL zarar ettiği ortaya çıkan Et Kombinası işletmesi için ihale düzenledi.

Düzce Belediyesi geçtiğimiz günlerde denetim konusunda eksiklerin olduğu ve yıllık yaklaşık 800 bin TL zarar ettiği ortaya çıkan Et Kombinası işletmesi için ihale düzenledi. İhaleyi Düzceli iş adamı Servet Sirvikaya aldı.

Düzce Belediyesi Et Kombinasının sağlıklı ve mevzuata uygun çalıştırılması amacıyla çalışmalara start verildi. Et kombinasında yaşanan sorunlara anında müdahale edilmesi talimatı veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, danışmanları ile birlikte yaptığı toplantının ardından tesisin ihaleye çıkarılması, denetimi belediyede olmak üzere özel işletme haline getirilmesi kararı vermişti. Bu karar kapsamında Encümen Salonunda, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Başkan Danışmanı Dr. Cengiz Tuncer ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen ihaleye tek katılımcı olarak Besi Çiftliği sahibi Servet Sivrikaya katıldı ve yıllık 86 bin 400 TL+KDV tutarı ile kombinanın işletme hakkını aldı.

İhale sonrası yapılan açıklamada "Vatandaşlarımız et kombinasının işletmesi ve mevzuata uygunluğu konusunda müsterih olsun. Düzce Belediyesi denetim sorumluluğu kendisinde olmak üzere tesisin işletme hakkını açık ihale usulü ile kiraya sunmuştur. Resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından tesisin işletmesi özel, denetimleri ise Düzce Belediyesine ait olacaktır" denildi.

Ayrıca tesis çevresinde bulunan kiralık dükkanlardan gelecek gelir de Düzce Belediyesine kazanç olarak yansıyacak ve bu sayede belediye kasasının toplam kazancı yıllık 250 bin TL'ye ulaşacak. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:26 Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü kutlandı
16:26 DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek için Türk vatandaşlığına geçti
16:26 Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi
16:25 İzmir ulaşımına sınav ayarı
16:25 Anamur emniyeti trafiği 126 gözle denetliyor
16:25 'Gri' kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
16:24 Uzun Çarşı'da hummalı çalışma
16:24 Başkan Fadıloğlu'ndan Babalar Günü mesajı
16:24 Özel çocuklar karne sevincini paylaştı
16:24 Erdoğan'dan karne mesajı
16:24 Halk otobüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
16:23 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
16:23 "HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor