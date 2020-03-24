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Düzce Belediyesinde ateş ölçerli önlem

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) tehlikesine karşı Düzce Belediyesi'nde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

24.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:54
Düzce Belediyesinde ateş ölçerli önlem
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) tehlikesine karşı Düzce Belediyesi'nde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda hizmet binasına gelen her vatandaşın ateşi ateş ölçer ile ölçülürken belediye ana hizmet binası girişleri tek noktaya düşürüldü.

Düzce Belediyesi Korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde belediye ana hizmet binası girişlerini tek noktaya düşürdü. Ayrıca gelen hizmet binasına gelen ziyaretçilerin ve personelin kontrolleri ateş ölçer ile yapılmaya başlandı. . Personel ve belediyeye gelen tüm vatandaşların ilk olarak ateşi ölçülüyor daha sonra binaya girmelerine izin veriliyor.

Toplum sağlığını en önde tutan bir anlayış ile Korona Virüse karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Burçin Sarıcan, "Bugün tüm personelimize maske ve eldiven dağıtıyoruz. Bundan sonra vatandaşlarımızın da sağlığını düşünerek hijyen malzemeleri ve dezenfektasyon malzemelerini belirli noktalara yerleştirdik. Güvenlik görevlisi arkadaşlarda hizmet binasına gelen vatandaşların ateşini ölçüyorlar. Belirli bir sınır hattına gelen arkadaşlarımızı uyarıyoruz ve sağlık görevlilerine bildiriyoruz. Bugüne kadar ateşi yüksek çıkan kimse olmadı. Bir problem gözükmüyor. Biz İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak daha çok personelimizin ve dolayısıyla onlarla temas alanında olan vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Buradaki bütün tedbirlerimiz bu amaçla alındı. Tekrar söylüyoruz, daha çok online işlem ve temassız işlem üzerinden vatandaşlarımız hareket ederlerse hem vatandaşlarımızın sağlığı hem çalışanlarımızın sağlığı için daha da iyi olur. Belediyenin tüm noktalarında personellerimiz için bu tedbirleri almaya çalışıyoruz. Tüm Düzce'yi tüm kurumları dezenfekte ediyoruz. Dolayısıyla toplum sağlığını en önde tutan bir anlayış ile hareket ediyoruz. Krizle mücadelemiz bu şekilde" konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

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