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Düzce Belediyesinden bahar hazırlığı

Düzce Belediyesi tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınıyla mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da bahar hazırlıklarına başladı.

08.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:46
Düzce Belediyesinden bahar hazırlığı
Düzce Belediyesi tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınıyla mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da bahar hazırlıklarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, salgın tehlikesinin ortadan kalkıp günlük yaşam normale döndüğünde sokaklar baharın ruhuna uysun, vatandaşlar gönlünce parklarda vakit geçirsin diye hummalı bir çalışma yürütüyor. İl genelinde tüm yeşil alanların bakımı titizlikle yapılıyor. Budamanın yanı sıra uygun yerlere ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Parkların bakım onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken oyun grupları da kontrol ediliyor. Sokakların rengarenk görünmesi adına mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriliyor.

Bahçeşehirde çevre düzenlemesi

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçeşehir bölgesinde de park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda temizlik çalışmalarına başladı. Esentepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan kale alanının etrafı yabani ot ve çöplerden temizlenerek gerekli çevre düzenlemesi sağlandı. İlkbahar döneminin başlaması ile birlikte yeşil alanların peyzaj bakımlarına ağırlık veren ekipler bölgede ağaç budama, diken temizliği ve çim biçme çalışması yaptı. Yeşil alanların bakımlı ve temiz olmasına dikkat eden ekipler, "Düzce ilini yaşanabilir bir kent haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Düzce Belediyesi olarak hedefimiz Düzce'nin her bölgesine, cadde ve sokaklarına doğanın ışıltısını yansıtmak. Halkımızdan da bu konuda duyarlı davranarak yaşadığımız alanlara sahip çıkmalarını, çevreyi ve doğayı korumalarını istiyoruz" açıklamasında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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