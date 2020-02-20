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Düzce Belediyesinden kantinlere ve kaldırımlara sıkı denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafiğe kapalı ve kaldırım üstlerine park edilen motosiklet ve bisikletler ile okul kantinlerine denetim düzenledi.

20.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:35Düzce Belediyesinden kantinlere ve kaldırımlara sıkı denetim
Düzce Belediyesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafiğe kapalı ve kaldırım üstlerine park edilen motosiklet ve bisikletler ile okul kantinlerine denetim düzenledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluğu altında bulunan kurumlarda çeşitli denetim çalışmalarına devam ediyor. Sahada tespit ve denetim yapan Zabıta Memurları, ilk olarak trafiğe kapalı, yaya yolu olan güzergahlarda özellikle paket servis araçlarının düzensiz park etmesine ilişkin sorumlulara tebligat ile uyarıda bulundu. Tebligatta park yasağı olan alanlarda Motor, ve Bisiklet park edilmemesi hususuna aksi halde cezai işlem uygulanacağına dikkat çekilirken mevzuata aykırı şekilde park edilmiş araçlar da bulundukları yerden kaldırıldı.

Ayrıca ekipler, saha incelemeleri kapsamında merkeze bağlı okullarda kantinleri inceleyerek satışı yapılan yiyeceklerin mevzuata uygun olup olmadığını ve işyeri evraklarının tespitini yaptı. Kural dışı hareket eden kantin işletmelerine uyarıda bulunan Zabıta Memurları kusurlu hareketlerin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Motosiklet, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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