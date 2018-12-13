Düzce Belediyespor Oyuncuları Öğrencilerle Buluştu

Düzce
Belediyespor Erkek Basketbol takımı sporcuları öğrencilerle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı sporcuları düzenlenen söyleşide özel bir okulun ortaokul öğrencileriyle bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada sporcuların spor yapmanın avantajlarını anlattığı buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtlayan sporcular söyleşinin ardından Belediyespor atkılarını dağıttı.
Yoğun katılımlı söyleşide sporcular, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:31