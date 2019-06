DÜZCE Caminin temizliğine gittiler, eşi gözleri önünde can verdi

Caminin temizliğine gittiler, eşi gözleri önünde can verdiYAKLAŞIK 60 YILLIK EŞİNİ HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI Çay Camii'nde temizlik işleri yaparak para kazanmaya çalışan Hatice Uğurlu(75) eşi Hasan Uğurlu'yu (80) da yanına alarak caminin temizliğine gitti. Camiden içeri girerken fenalaşan Hasan Uğurlu hayatını kaybederken, yaşlı kadının eşini kurtarmak için çabaları caminin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay perşembe günü Çay Mahallesi 'nde bulunan Çay Camii'nde meydana geldi. Çay Camii'ni her perşembe günü temizleyerek Cuma namazına hazırlayan ve bunun karşılığında günlük yevmiye alan Hatice Uğurlu, bu kez eşi Hasan Uğurlu'yu da yanına alarak camiye temizliğe gitti. Ancak yaşlı adam caminin kapısından içeri girer girmez fenalaşarak yere düştü. Yaklaşık 60 yıldır evli olduğu eşinin yere düştüğünü gören yaşlı kadın ise ne yapacağını şaşırdı. Önce eşinin omuzlarından tutarak halının üzerine çeken yaşlı kadın daha sonra kalp masajı yapmaya çalıştı. Kalp masajında başarılı olamayan Hatice Uğurlu daha sonra bir kova ile su getirerek fenalaşan eşinin yüzünü yıkamaya çalıştı. Bunun üzerine de eşinin hareket etmediği gören yaşlı kadın caminin yanında bulunan kahvehanede bulunanları çağırdı. Camiye gelen vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşlı adamın ölüm anı caminin girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde yaşlı kadının eşini kurtarmak için verdiği mücadele görüntülendi.Çay Camii'nde gönüllü olarak müezzinlik yapan ve yaşlı adamın kriz geçirdiğini gören Ramazan Şengül, Kadın burada yaklaşık 3 yıldır çalışıyor. Eşi de yaşlı olduğundan beni yalnız bırakma demiş ve yanında gelmiş. Evleri Aydınpınar Camii'nin orada. Oradan buraya yürüyerek geliyorlar. Araçları da yok. Kapıdan içeri beraber giriyorlar ve adam orada yığılıyor. Kadın ise orada ne yapacağını şaşırıyor. Kendi imkanları ile omuzundan tutarak halının üzerine çekiyor. Hava vermeye çalışıyor, kalp masajı yapmaya çalışıyor. Bir insan eşine ne yapacaksa yapmaya çalışıyor. Yüzüne su atıyor ve kahvehaneden insanları çağırıyor. Sağlık ekipleri gelip adamı götürüyorlar. Ancak vefat etmiş dedi.