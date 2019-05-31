31.05.2019 19:07
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DÜZCE Çocuklar, babalarının sürüş karnesini hazırlayacak

Çocuklar, babalarının sürüş karnesini hazırlayacakDüzce'de, trafik polisleri araçlarda bulunan çocuklara 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtarak, seyahat sonunda karneleri doldurmalarını istedi.

Çocuklar, babalarının sürüş karnesini hazırlayacak
Düzce'de, trafik polisleri araçlarda bulunan çocuklara 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtarak, seyahat sonunda karneleri doldurmalarını istedi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tatil bölgeleri ya da memleketlerine gidecek ailelerin daha güvenlik yolculuk yapması ve özellikle çocukların denetleyici olması için 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıttı. Düzce'de, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde bulunan araçlardaki çocuklara 'Sürücü seyahat karnesi' verilerek, ne amaçla kullanacaklarını anlatıldı.
Proje ile çocuklara verilen karneler seyahat sonunda yine çocuklar tarafından doldurularak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabına gönderilecek. Bu sayede çocuklar araç kullanan baba yada annesini denetlemiş olacak, hem de çekilişle bisiklet kazanma şansı yakalayacak.
Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu Ekipler Amiri Kemal Acar yaptığı açıklamada, 'İşçileri Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamında çocuklarımıza karne dağıtıyoruz. Bu karneyi dolduran çocuklarımız hem güvenli seyahat edecekler hem de trafik bilinci kazanacaklar. Sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. dedi. DÜZCE Çocuklar, babalarının sürüş karnesini hazırlayacak
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel