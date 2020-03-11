Menü
Haberler ›› Güncel ››DÜZCE Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden oldu - Güncel

DÜZCE Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden oldu

Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden olduDÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların oyun oynarken yaktığı ateş yangına neden oldu.

11.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:05

Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden oldu

DÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların oyun oynarken yaktığı ateş yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay öğleden sonra Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Jamal H.?nin çocukları evin bodrum katına girerek oyun oynarken ateş yaktı. Ateş bir anda bodrumda bulunan yorgan ve battaniyeleri tutuşturdu. Evden çıkan dumanları gören mahalle halkı durumu itfaiyeye bildirirken, evde bulunanlar ise çocukları bodrumdan çıkardı. Yangında tüm evi dumanlar sararken alevler ise büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler : Suriye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Güncel
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı