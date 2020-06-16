DÜZCE Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadı

Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadıDÜZCE'de, çöp depolama alanında zehirlenmiş 3 köpekten 2'sinin yaşadığını fark eden mahalleli, veterinere getirdi.

16.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:55
Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadı
DÜZCE'de, çöp depolama alanında zehirlenmiş 3 köpekten 2'sinin yaşadığını fark eden mahalleli, veterinere getirdi. Veterinerlerin tüm çabalarına rağmen köpekler kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi'nde bulunan çöp depolama alanında meydana geldi. Bölgeye çöp ayrıştırmak için giden vatandaşlar yerde yatan 3 köpeği gördü. Köpeklerden 2'sinin yaşadığını anlayan vatandaşlar, köpekleri alarak hemen veterinere götürdü. Veteriner hekimler köpekler müdahalede bulunup, serum taktı. Veterinerlerin tüm çabalarına rağmen köpekler kurtarılamadı. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi. DÜZCE Çöplükte zehirlenmiş halde bulunan köpekler kurtarılamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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