Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmıştır. 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır. Gelişmelere göre ayrıntılı açıklama iletilecektir" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, il genelinde Du¨zce I·l AFAD Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ es¸gu¨du¨mu¨nde yu¨ru¨tu¨lmekte olan c¸alıs¸malara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlıgˆından ve Genelkurmay Bas¸kanlıgˆı'ndan toplam 5 helikopter ile Sakarya I·l AFAD, Zonguldak I·l AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlıgˆından Arama Kurtarma personellerinin bo¨lgeye sevk edildiğini duyurdu.

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