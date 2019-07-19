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DÜZCE CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANI KOLOĞLU 7 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, DİĞERLERİNİ...

CUMAYERİ Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, '7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

19.07.2019 17:09
CUMAYERİ Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, '7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor. Şuan devletin tüm yoğunluğu, o kayıpların inşallah canlı olarak ama bir şekilde o kayıplara ulaşılmasının peşindeyiz. İnanıyoruz ki devletimiz, büyük bir devlet. Dolayısı ile bu ortaya çıkmış hasarlar bir şekilde telafi edilecektir.ödedi.
Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde incelemelerde bulunan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu son durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Özellikle Esmahanım Köyü'ndeki durumun çok kötü olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Maalesef orada 2 aileden 7'si kayıp. 1 Kişinin cesedinin bulunduğunu ama kimliğini tespit edilemediğini biliyoruz. Birçok köyde durum kötü ama Esmahanım Köyü'nde can kaybının olması bizi çok üzdü. Esmahanım Köyü'nden yaklaşık 2 buçuk kilometre ileride rastladık bir kişini cansız bedenine. Dün akşam da Uğurlu Köyü'ndeydim. Esmahanım, Dilaver, Davutağa'nın tamamen Akçakoca ile bağlantısı kopmuş durumda. Esmahanım'a da ancak tarla yolları üzerinden ulaşılabiliyor. Ekipler çalışıyor. Önceliğimiz kayıpları bulmak. Ne durumda olursa olsun önceliğimiz kayıplara ulaşmak. Bir taraftan halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yollarımızı açmaya devam ediyoruz. Bu arada gıda ve su yardımları yapılıyor. Helikopter ambulanslarla sağlığı iyi olmayanlar alınarak hastaneye kaldırılıyor.ö İfadelerini kullandı.
'KAYIPLARA ULAŞILMASININ PEŞİNDEYİZö
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise, 'Cumayeri'ndeki durum ortada. Alt yapı ve evler noktasında ciddi kayıplarımız var. Ancak sayın vekilimizin de ifade ettiği gibi 7 kaybımız var. Bu kayıplardan 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor. Şuan devletin tüm yoğunluğu, o kayıpların inşallah canlı olarak ama bir şekilde o kayıplara ulaşılmasının peşindeyiz. İnanıyoruz ki devletimiz, büyük bir devlet. Dolayısı ile bu ortaya çıkmış hasarlar bir şekilde telafi edilecektir. İşin bir de şu tarafı var. Biz kendi tarafımıza bakmalıyız. Biraz daha yapılaşırken, bu tip felaketlerin belli periyotlarda olduğunu görüp ona göre davranmamız lazım. Ama olan oldu. Artık ortaya çıkan bu zararın gerçek bir şekilde tespit edilip karşılanmasını bekliyoruz. Bunun da olacağını biliyoruzö Şeklinde konuştu. DÜZCE CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANI KOLOĞLU 7 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, DİĞERLERİNİ...
Kaynak: DHA
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