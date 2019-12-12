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Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'in, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Millilerden asker selamı" oldu.

12.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:52Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'in, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Millilerden asker selamı" oldu.

Başsavcı Çelik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, , yaşam ve kategorisindeki 51 fotoğrafı tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Çelik, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", Muhammet Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğraflarını oyladı.
Çelik, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğu söyledi.
Fotoğraf karelerinin hepsinin çok çarpıcı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Konularına göre hepsi ayrı ayrı güzel. Tabii güzeller içinden en güzelini seçme durumu var. Gönül ister ki hepsi birinci olsun. Ben de kendimce en anlamlı gördüğüm fotoğraflardan bazılarını tercih ettim. Oyumu kullandım. Arkadaşların eline, emeğine sağlık. Çok güzel fotoğraflar çıkmış ama 'İçlerinden en çarpıcı olan hangisi derseniz?' Tartışmasız milli maçta gol sonrası futbolcularımızın verdiği selam derim. Sonra öbür fotoğraflarda Suriye'deki askerimizin fotoğrafı var. Hepsi birbirinden güzel."

Sedat Çelik, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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