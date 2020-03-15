Düzce'de 1 liralık kolonya kuyruğu
DÜZCE'nin Yeni Taşköprü köyü muhtarlığınca kolonya imalathanesinden bağışlanan 4 bin şişe kolonya, tanesi 1 liradan satışa çıkarıldı.
15.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:11
DÜZCE'nin Yeni Taşköprü köyü muhtarlığınca kolonya imalathanesinden bağışlanan 4 bin şişe kolonya, tanesi 1 liradan satışa çıkarıldı. Köylüler, kolonya alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Satıştan elde edilen gelirle köye park yapılacağı belirtildi.
Düzce 'ye bağlı Yeni Taşköprü köyü muhtarlığı tarafından kolonya imalathanesinden bağışlanan 4 bin şişe kolonya, satışa çıkarıldı. Köyde kurulan standın önünde köylüler, tanesi 1 liradan satılan kolonyadan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.Satıştan elde edilen gelirle köye park yapılacağını belirten Yeni Taşköprü köyünün muhtarı Hüseyin Gür, "Öncelikle koronavirüs olayından sonra aşırı derecede kolonya ihtiyacı doğdu. Fiyatları abartmaya başladılar. Karaborsa oluştu. Bu karaborsayı kırmak, hem köyümüzün halkına yardımcı olmak için çok sevdiğimiz hayırsever bir vatandaşımız, kolonya üreticisi ağabeyimiz bize bu ürünleri verdi. Kolonyanın tanesini 1 liradan veriyoruz. Elde edilecek gelirle köye park yapacağız" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı