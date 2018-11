Düzce'de 11 Yıllık "Miras Kavgası" Uzlaştırmacıyla Çözüldü

29 Kasım 2018 Perşembe 13:08



Düzce'de iki kardeş ve yeğenler arasında çıkan 11 yıllık "miras kavgası", uzlaşma görüşmeleri sonucunda mal paylaşımı konusunda anlaşılması üzerine sona erdi.Alınan bilgiye göre, M.E.K. ve A.K. kardeşler, yaklaşık bir yıl önce evlerinin önünde karşı karşıya geldi. İki kardeş arasında yaşanan sözlü tartışma, her iki tarafın aile fertlerinin de araya girmesiyle büyüyerek kavgaya dönüştü, kavgada A.K'nin eşi R.K. diğer tarafa hakaret etti, M.E.K. de kardeşinin evinin camını kırdı.Tarafların şikayetiyle adliyeye taşınan olayda, dosyayı inceleyen cumhuriyet savcısı, "mala zarar verme ve hakaret" dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.Uzlaştırmacı dosyayı inceleyerek tarafları bir araya getirmeye karar verdi. Yapılan görüşmede uzlaştırmacı, kavganın asıl sebebinin kardeşlerin, 2007 yılında babalarının vefatının ardından 11 yıldır çözülemeyen miras davasına dayandığını fark etti.M.E.K. ve A.K. kardeşleri 5 kez karşı karşıya getiren uzlaştırmacı, son olarak iki ailenin fertleriyle toplu görüşme yaptı. Görüşme sonrasında her iki aile de mal paylaşımı konusunda anlaşma yaparak yazılı protokol imzaladı."Taraflar adliyeden barışla ayrılmıştır"Uzlaştırmacı İlhan Oğuz Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan dosyanın miras kavgası olduğunu ve çözüme kavuşturulması için özel çaba sarf ettiklerini söyledi.Yazıcı, şunları anlattı:"Olay münferit bir olay gibi gözükse de durumun, aslında 2007 yılından bu yana devam eden bir miras anlaşmazlığından kaynaklandığını fark ettim. Küçük gibi gözüken bu kavganın devamının geleceğini ve her iki kardeşin çocuklarına da sirayet edeceğini düşünerek sadece elimdeki dosya için değil yeni dosyalar oluşmaması ve tarafların ilelebet sulh olması için her iki aileyle de toplu görüşme sağladım. Taraflar arasında yaşanan kavganın miras kavgasına dayandığını öğrenmem üzerine, bu hususta açıklamalar yaptım. Taraflar davadan feragat edeceklerini söylediler. Görüşmeler sonucunda mal paylaşımı konusunda anlaşma yapıldı, protokol imzalandı.""Toplumsal barışa katkı sağlıyoruz" diyen Yazıcı, böylece taraflar arasındaki hem hukuk davasını hem de ceza davasını sonlandırdıklarını dile getirdi.Yazıcı, tarafların birbirinden özür dileyip, birbirine sarılıp, barışarak adliyeden ayrıldıklarına değinerek, "Ben de her iki aileyi barıştırdığım için çok mutlu oldum. Aslında biz böyle uzlaştırmalar yaparak toplumsal barışa katkı sağlıyoruz. Yeni miras kavgalarının önüne geçmiş oluyoruz. Olayın evlatlara, torunlara sirayetini engelliyoruz. 11 yıllık miras kavgasında taraflar barıştı. Bu vesileyle uzlaştırmanın önemi, bir kez daha gözler önüne serilmiştir." ifadelerini kullandı.