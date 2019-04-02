02 Nisan 2019, 12:01
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Düzce'de 13 Mahallede 3,5 Saat Su Kesintisi Olacak

Düzce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapılacak çalışma nedeniyle 2 Nisan bugün saat 13: 30 ile 17: 00 saatleri arasında su kesintisine yapılacağı bildirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapılacak çalışma nedeniyle 2 Nisan bugün saat 13: 30 ile 17: 00 saatleri arasında su kesintisine yapılacağı bildirildi.

Düzce Belediyesi ekipleri ana boruda yaşanan arıza nedeniyle su kesintisinin yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; ana boru arızası sebebiyle 13 mahallede su kesintisine gidileceği aktarıldı. Saat 13: 30 ile 17: 00 arasında Kültür, Şerefiye, Hamidiye, Karaca, Sancaklar, Koçyazı Metek TOKİ, Beyciler, Çavuşlar, Körpeşler, Yeni Mahalle, Fatih, Akınlar ve Çamköy Mahallelerine su verilemeyecek. - DÜZCE Düzce Belediyesi, Güncel
Kaynak: İHA